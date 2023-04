Петима бяха убити в масова стрелба в Съединените щати. Въоръжен нападател е открил огън в банков клон в град Луисвил. Полицаи били наблизо и реагирали бързо.

Властите обявиха, че нападателят е мъртъв и тялото му се намира в сградата на банката. Не е ясно дали е бил елиминиран от полицията, както дали влиза в общия брой на жертвите.

Шестима души са били ранени по време на нападението. Откарани са в университетската болница в града. Сред тях има полицейски служител.

Уточняват се самоличността на нападателя, както и защо е открил огън в банката.

BREAKING NEWS: Police say there is an active shooter situation in Louisville, Kentucky and there are "multiple casualties."



The Louisville Metro Police say there is an "active aggressor" near the city's downtown baseball stadium. pic.twitter.com/dQiLoGNo6G