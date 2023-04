Маратонките на баскетболната икона Майкъл Джордан от финалите на НБА през 1998 г. бяха продадени за 2,2 милиона долара на търг в Ню Йорк, съобщи международната аукционната къща „Сотбис“, цитирана от Анадолската агенция.

¡¡Lean esto!! 👀 Las Air Jordan 13 de Michael Jordan del segundo partido de las Finales de 1998, su famoso "The Last Dance" en la NBA, se vendieron por 2.2 millones de dólares🤑, estableciendo un nuevo récord mundial para los sneakers MÁS CAROS jamas vendidos 🔥 Vía: @Sothebys pic.twitter.com/0GgFns8eZS

"Още един исторически ден в #SothebysNewYork! Маратонките Air Jordan 13 на Майкъл Джордан от 1998 г. от финала на НБА, мач 2, в прочутия сезон на "Последния танц", бяха продадени за 2,2 млн. долара, поставяйки нов световен рекорд за най-ценните маратонки, продавани някога", заяви базираната в Лондон аукционна къща в Туитър, позовавайки се на документален филм от 2020 г. за последния сезон на Джордан с Чикаго Булс.

NOTORIOUS: @Sothebys is auctioning off 23 pairs of limited edition Air Jordan 13 "Christopher Wallace"



It was all a dream https://t.co/0lgA2ipV5P pic.twitter.com/HKw6mJ9LRy