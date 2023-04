Отложиха изстрелването на ракетата на SpaceX. Tова стана само минути преди старта от космическа площадка в Тексас, близо до границата с Мексико, съобщава Би Би Си.

Като причина за отложеното изстрелване на високата 120 метра ракетна система „Старшип” бе посочен проблем с налягането в първата ѝ степен. Илон Мъск обяви в профила си в Twitter, че една от клапите за налягане е "била замръзнала".

A pressurant valve appears to be frozen, so unless it starts operating soon, no launch today