Астрономи представиха за първи път снимка, показваща бурни събития, които се развиват в близост до свръхмасивна черна дупка. Тя показва и изстрелване в Космоса на колосална струя от високоенергийни частици, съобщава Ройтерс.

Новото композитно изображение е получено с помощта на 16 телескопа в различни места за наблюдение на Земята. Свръхмасивната черна дупка на снимката е в центъра на сравнително близка галактика, наречена Месие 87 (М87), разположена на около 54 милиона светлинни години от Земята. Същата черна дупка, чиято маса е 6,5 милиарда пъти по-голяма от Слънцето, бе първата изобщо заснета от астрономи през 2019 г.

