Космическият телескоп „Джеймс Уеб” отново изпрати уникални снимки в невиждани досега детайли на един от най-добре наблюдаваните остатъци от експлодирала звезда.

Нажеженият газ и прах на Касиопея А е всичко, което е останало от тази звезда. Тя се взриви като Свръхнова и светлината ѝ е достигнала Земята за първи път преди 340 години.

Stars: always making a dramatic exit! 🌟 Webb’s powerful infrared eye has captured never-before-seen detail of Cassiopeia A (Cas A). 11,000 light-years away, it is the remnant of a massive star that exploded about 340 years ago: https://t.co/LLQsFQJwVQ pic.twitter.com/xqlGFzhYoy



Касиопея А е най-младият известен остатък от Свръхнова в нашата галактика - намира се на 11 000 светлинни години от нас.

What's new on the Web(b)?



We always have the latest hi-res images from @NASAWebb available to view (and download) at https://t.co/GWdGTk8Oqk. Stop by and make sure you haven't missed any! pic.twitter.com/1D8T7xAyvX