С помощта на гравитационна леща и суперкомпютри, астрономи са идентифицирали колосална черна дупка, която е сред най-големите, откривани някога, съобщи „Live Science“.

Това е ултрамасивно чудовище с маса, около 30 милиарда пъти по-голяма от тази на Слънцето и е открито чрез използването на трик с пространство-времето, предсказан от Алберт Айнщайн.

Колосалната черна дупка се крие на 2,7 милиарда светлинни години от Земята в най-ярката галактика от галактичния куп Abell 1201.

Общата теория на относителността на Айнщайн описва как масивни обекти изкривяват тъканта на пространство-времето. Айнщайн обяснява, че гравитацията не се поражда от невидима сила, а е просто нашият опит за изкривяване и деформиране на пространство-времето в присъствието на материя и енергия.

Това изкривено пространство на свой ред определя правилата за движение на енергията и материята. Тази разтеглена дъга е наречена „Пръстен на Айнщайн“. Астрономите могат да използват този ефект, известен като гравитационно обективиране, за да открият слаби небесни обекти, които иначе не биха могли да бъдат видени.

Заснемайки изображения с висока разделителна способност с космическия телескоп „Хъбъл“ и включвайки измерванията от тях в суперкомпютъра DiRAC COSMA8, изследователите симулират колко масивна би трябвало да е черната дупка, за да огъне светлината до такава степен, каквато е била.

