Демонстранти от протестната група за борба с изменението на климата Extinction Rebellion блокираха главна магистрала в Хага, като осъдиха въздействието на субсидиите за изкопаеми горива върху икономиката и околната среда.

Проверени видеоматериали, заснети по време на събитието, показват, че някои от протестиращите са били ударени от полицейски водни оръдия, но демонстрацията е останала мирна.

Около 3000 протестиращи взеха участие в шествието, което започна по обяд местно време в сцени, повтарящи подобен протест от миналия месец, предава Евронюз.

По време на последната блокада през март бяха арестувани около 700 активисти.

Нидерландските власти са отказали на демонстрантите разрешение да блокират магистралата, а полицията съобщи, че е използвала водно оръдие, след като протестиращите не са се съобразили със заповедта да се разпръснат.

От Extinction Rebellion заявиха, че протестът е бил в отговор на отпускането на субсидии от страна на правителството на компаниите за изкопаеми горива.

The Dutch government is ignoring the science & subsidizes heat waves, droughts, crop failures, and death.



Half an hour into the protest to end fossil fuel subsidies, the government is using water cannons.



We remain undeterred. Fossil subsidies must end. Our lives depend on it. pic.twitter.com/FKtk6sNkTU