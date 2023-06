Ученик стреля в училище в град Лукавац в Босна и Херцеговина. Ранен е учител, съобщи босненският портал Кликс. Пострадалият е хоспитализиран с прострелна рана във врата. Предстои му операция.

A teacher was seriously wounded during a shooting at an elementary school in the northeastern Bosnian city of Lukavac on Wednesday, according to officials, who said a minor had been arrested. #Bosnia #shooting https://t.co/ihnTEYA2Tc