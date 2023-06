Подводница, използвана за превоз на туристи, за да разгледат останките на "Титаник", изчезна в Атлантическия океан. Бреговата охрана на Бостън съобщи за Би Би Си, че е започнала операция по издирване на плавателния съд.

Не е ясно колко души, ако изобщо е имало такива, са били на борда.

Breaking Live updates:The disappearance of a submarine used for taking tourists to explore the wreckage of the Titanic has triggered a large-scale search operation in the vast expanse of the Atlantic Ocean

The vessel, owned and operated by OceanGate https://t.co/6aSzgWxd8u pic.twitter.com/xQslxD7SIN