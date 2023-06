Украинският министър на външните работи Дмитро Кулеба призова днес Европейския съюз да „ускори поражението на Русия”, като увеличи още повече подкрепата си за Украйна, предаде Ройтерс.

Кулеба, който участва в среща на външните министри на ЕС, написа в Twitter, че придвижването на танкове към Москва по време на краткия бунт на частната военна компания „Вагнер” е показало, че „Украйна ще победи”.

Two events proved Ukraine will win. In Berdyansk, Ukrainian teenagers Tigran and Mykyta sacrificed their lives to resist occupation. In Russia, tanks rolled on Moscow with little resistance. At #FAC, I urged the EU to accelerate Russia’s defeat by stepping up support for Ukraine. pic.twitter.com/zy8PkU92TP