Най-голямата сферична структура в света беше осветена за първи път в Лас Вегас. Със своите 111 м. височина и 157 м. широчина, MSG Sphere е най-голямата подобна конструкция в света.

🚨#WATCH: as Las Vegas Unveils the $2.3 Billion MSG Sphere Lighting Up the Sky for the first time ever ⁰

📌#LasVegas | #Nevada



Las Vegas, the city that never sleeps, has unveiled the MSG Sphere a remarkable arena with a price tag of $2.3 billion. Last night, they turned on the… pic.twitter.com/uD1zJxiSg3