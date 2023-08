НАСА се опитва да осъществи контакт с космическия апарат "Вояджър 2", след като сигналът беше прекъснат заради погрешни команди, съобщи АП. "Вояджър 2" се намира на разстояние милиарди светлинни години от Земята.

Контактът с космическия апарат е изгубен, след като преди повече от седмица беше зададена грешна команда, насочваща антената му на 2 градуса от Земята. Това е достатъчно за прекъсване на комуникацията.

В понеделник НАСА обяви, че голямата антена на апарата, която се намира в Канбера, Австралия, търси сигнал от "Вояджър 2". Апаратът се намира на разстояние 19 млрд. километра. При тази дистанция евентуален сигнал от апарата би достигнал до Земята след повече от 18 часа.

