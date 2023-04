Четири малки стаи, фитнес зала и много червен пясък - във вторник НАСА представи новата си среда за симулация на Марс, в която доброволци ще живеят по една година, за да проверят какъв ще бъде животът на бъдещите мисии до съседната на Земята планета, предава Phys.org

Съоръжението, създадено за три планирани експеримента, наречени Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA), се намира в огромната изследователска база на американската космическа агенция в Хюстън, Тексас.

Четирима доброволци ще започнат първия опит това лято, по време на който НАСА планира да следи физическото и психическото им здраве, за да разбере по-добре издръжливостта на хората за толкова дълга изолация.

С тези данни НАСА ще разбере по-добре "използването на ресурсите" на астронавтите на Марс, казва Грейс Дъглас, водещ изследовател на експериментите CHAPEA.

"Можем наистина да започнем да разбираме как ги подкрепяме с това, което им предоставяме, и това ще бъде наистина важна информация за вземането на тези критични решения за ресурсите", каза тя по време на пресконференция в хабитата.

Такава далечна мисия е свързана с "много строги ограничения на масата", добави тя.

Доброволците ще живеят в дом с площ 1 700 кв. фута (160 кв. м), наречен "Марс Дюн Алфа", който включва две бани, вертикална ферма за отглеждане на салата, стая, предназначена за медицински грижи, зона за релакс и няколко работни места.

Въздушен шлюз води до "открита" реконструкция на марсианската среда - макар че все още се намира в хангара.

Няколко части от оборудването, което астронавтите вероятно биха използвали, са разпръснати по покрития с червен пясък под, включително метеорологична станция, машина за производство на тухли и малка оранжерия.

Има и бягаща пътека, по която въображаемите астронавти ще ходят, окачени на ремъци, за да симулират по-слабата гравитация на червената планета.

"Наистина не можем да ги накараме да се разхождат в кръг в продължение на шест часа", шегува се Сюзън Бел, ръководител на Лабораторията за поведенческо здраве и ефективност на НАСА.

Четирима доброволци ще използват бягащата пътека, за да симулират дълги пътувания навън за събиране на проби, събиране на данни или изграждане на инфраструктура, каза тя.

Членовете на първия експериментален екип все още не са назовани, но агенцията заяви, че подборът "ще следва стандартните критерии на НАСА за кандидатите за астронавти", като се набляга на образованието в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката.

Изследователите редовно ще проверяват реакцията на екипажа на стресови ситуации, като например ограничаване на наличието на вода или повреди в оборудването.

Хабитатът има още една особеност: той е отпечатан на 3D принтер.

"Това е една от технологиите, които НАСА разглежда като потенциал за изграждане на хабитати на други планетарни или лунни повърхности", каза Дъглас.

НАСА е в ранен етап на подготовка за мисия до Марс, въпреки че по-голямата част от вниманието на агенцията е насочено към предстоящите мисии "Артемида", които имат за цел да върнат хора на Луната за първи път от половин век.