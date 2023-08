Хиляди фенове изпратиха певицата Шинейд О'Конър с аплодисменти. Приятели, роднини и почитатели на певицата се събрахав ирландския град Брей, за да ѝ отдадат почит.

Crowds gathering outside the home of Sinead O'Connor to pay their respect. ❤️#SineadOConnor pic.twitter.com/suA18WYc9D — Dave Keegan (@davepaulkeegan) August 8, 2023

Преди две седмици полицията откри 56-годишната певица в дома ѝ в югоизточен Лондон в безпомощно състояние. Пристигналите на място медицински екипи само констатирали смъртта ѝ. Това съобщиха органите на реда в британската столица ден след кончината на звездата на световната поп сцена.

