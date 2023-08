„Кафенето на Масленка“ (Butterbean's Café) е компютърно-анимиран кулинарен детски сериал, създаден от Джони Белт и Робърт Скъл и поръчан от „Никелодеон“. Двата сезона на хитоввото филмче, анимирано основно от базираното в Ирландия студио Brown Bag Films, се излъчват от 12 ноември 2018 г. до 1 ноември 2020 г. В България филмчето се излъчва по локалната версия на Ник Джуниър с български дублаж. Гледайте го и на EON Kids – част от ТВ платформата на EON .

В „Кафенето на Масленка” се демонстрира креативно готвене, но анимацията дава на най-малките зрители и емоционални уроци, които показват колко е важно да бъдеш добър и благодарен и какви са истински ценните лидерски умения.

В десетките забавни епизоди от поредицата Масленка, нейните приятели и по-малката ѝ сестра Крикет изпълняват своеобразната си мисия – да сервират здравословни закуски и сладки изкушения на жителите на тяхното градче Пъдълбрук. Специалните вълшебни зърна на Масленка, омагьосаните кухненски инструменти на феите и духът на екипа да може да комбинира всякакви съставки, превръща кафенето в най-хубавото заведение за хранене в града.

