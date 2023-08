Вековно имение в Маями бийч, Флорида - последната резиденция на гангстера Ал Капоне, беше разрушено въпреки усилията на местна организация да го спаси, предаде ДПА.

Къщата на "Палм авеню" 93 беше съборена миналата седмица. Така беше попарена надеждата на онези, които настояваха за спасяването й, откакто през 2021 г. станаха известни плановете за събарянето й.

Близо 26 000 души бяха подписали онлайн петиция за запазването на имението.

"Това, в което вярваме, е, че трябва да помним нашата история, независимо дали става въпрос за добрите или лошите й страни", каза Даниел Хиралдо, изпълнителен директор на местна организация за опазване на облика на Маями.

Чикагският престъпен бос Ал Капоне купува имота с площ 30 000 квадратни метра за 40 000 долара през 1928 г., шест години след построяването му. Той често го посещава и организира пищни партита по време на Сухия режим.

След като прекарва по-голямата част от 30-те години на миналия век във федерален затвор, Ал Капоне се завръща в дома си, където прекарва последните си години до смъртта си през 1947 г.

Имотът, който сменя собствениците си няколко пъти, след като съпругата на гангстера го продава през 1952 г., се състои от основна къща, къща за гости и къща с басейн.

Това е едно от първите имения, построени на изкуствения остров Палм айлънд, който понастоящем е обител на богаташи.

Миналата седмица са били разрушени основната къща и къщата за гости, казва Сиралдо.

Съдбата на имението стана почти сигурна в края на миналата година, когато собственикът на имота - живеещото в съседство семейство Кларамонте, поиска разрешение за събаряне от управата на Маями бийч. Градът издаде разрешението на 20 юли.

Перспективите за спасяване на имението помръкнаха, след като миналото лято бяха направени промени в местните закони, касаещи събарянето на определени къщи.

Последната дума имаше градската комисия. Някои от членовете й поставиха под въпрос историческата стойност на имота. Други изразиха безпокойство, че по някакъв начин ще бъде честван известен мафиот, наричан навремето "Обществен враг номер 1". Напомнено беше също, че по онова време местните жители не са били във възторг от присъствието на Ал Капоне в града.

Сега, когато по-голямата част от обекта е превърната в купчина отломки, остава неясно какво ще последва.

Когато имотът е обявен за продажба от настоящите си собственици, не е споменато, че някога в него е живял скандалният мафиотски бос. Вместо това в обявата е изтъкнат "шанс да бъде построено мечтаното крайбрежно имение в рая на Маями бийч".