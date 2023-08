Най-малко 17 работници, работещи по железопътен мост, са загинали при срутването му, съобщиха официални лица, а други са обявени за изчезнали.

"Строящият се железопътен мост в Сайранг, близо до Айзаул, се срути днес; най-малко 17 работници загинаха", заявиха местните власти.

❗️At least 17 people died in the collapse of a railway bridge under construction in India The incident occurred in the Indian state of Mizoram, according to the NDTV channel, citing representatives of local authorities. Indian Prime Minister Narendra Modi expressed his… pic.twitter.com/v8mNSwg0YD

Вестник "Индиан Експрес" цитира полицай, който казва, че са открити 17 тела, а "много други" са в неизвестност.

"Провеждат се спасителни операции и се оказва помощ на засегнатите", заявиха от кабинета на министър-председателя Нарендра Моди.

❗️Death Toll in #Mizoram Bridge Collapse Set to Rise



With seventeen already confirmed dead, several others are feared trapped, officials said. (PTI)



Some 35-40 labourers were at the site when the incident took place around 10am near Sairang, 21 kms from Aizawl. pic.twitter.com/8Fjf1dJWmG