Седем души бяха ранени при стрелба на фестивал в Бостън, съобщи полицията пред АФП. Никой от седемте не е с опасност за живота, добавиха властите.

„Огнестрелните оръжия са намерени и са извършени арести“, каза полицията на североизточния град в кратко изявление.

По-рано бостънската полиция предупреди, че трафикът ще бъде засегнат от два парада в събота, свързани с годишния Карибски карнавал, като първия започва в 6:30 ч., а вторият часове по-късно. Полицията е получила първото обаждане за изстрели в 7:44 ч.

Появиха се непроверени публикации в социалните медии, които показват хора, които бягат от хаотична улична сцена, а някои падат на земята.

BREAKING: ACTIVE SHOOTING REPORTED AT THE CARIBBEAN FESTIVAL IN DORCHESTER, BOSTON. MULTIPLE SHOTS FIRED.#Boston pic.twitter.com/gJOW1yAOxx