Държавният департамент на САЩ одобри евентуалната продажба на военни бронирани машини Stryker на България на приблизителна цена от 1,5 млрд. долара, съобщи в петък Пентагонът, предаде Ройтерс.

Продажбата на съюзника на НАТО България ще се състои от 183 бронетранспортьори Stryker, включително превозни средства на пехотата, командни превозни средства и превозни средства за медицинска евакуация, посочи Пентагонът.

Пентагонът: САЩ изпращат бронетранспортьори в България

В петък Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността на Пентагона уведоми Конгреса за възможната продажба.

Въпреки одобрението на Държавния департамент, уведомлението не показва, че е подписан договор или че преговорите са приключили, посочва Ройтерс.

