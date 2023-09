Еквадорската полиция е заловила над един тон кокаин в пратка за Германия, предаде ДПА.

Служителите са конфискували 1,2 тона от наркотика в контейнер, който щял да отпътува за Германия от пристанището в Гуаякил, съобщиха от полицията на южноамериканската страна. Кокаинът е бил скрит в 31 куфара зад товар от банани.

