По случай годишнината от войната с Ирак през 80-те години на миналия век, Иран демонстрира своята военна техника, включително "безпилотния самолет с най-дълъг обсег в света", както и балистични и хиперзвукови ракети, съобщи „TVP World”.

Те заявиха, че дронът "е бил представен" по време на парад, който е бил излъчван на живо и че показаните на събитието дронове са били наречени Mohajer, Shahed и Arash.

#Iran paraded its military hardware including the longest-range drone in the world along with ballistic and hypersonic missiles. pic.twitter.com/qk7gpZAI4V