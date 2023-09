Пожар във фабрика за топки за голф в Тайван уби най-малко шестима души, трима от които пожарникари, загинали при експлозия, съобщиха властите в събота, на които се позовава АФП.

Video shows explosion at golf ball factory in Taiwan's Pingtung Science Park on Friday https://t.co/1opEfuFYMu pic.twitter.com/tHhpqgonOv