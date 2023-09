Хиляди, водещи кампания срещу Брекзит, превърнаха центъра на Лондон в синьо-жълто море по време на техния поход с призиви Обедиенното кралство да се присъедини отново към ЕС.

Около 3 000 души, по оценка на "Индипендънт", изминаха разстоянието от Парк Лейн до площада пред парламента, развявайки знамето на ЕС и облечени в неговите цветове.

Пред парламента имаше много оратори, включително бившият белгийски преимер Ги Верхофстад и известната анти-Брекзит активистка Джина Милър.

Brexit protest at London. pic.twitter.com/iLN66Pj0zf

В днешния си брой "Индипендънт" разкри, че лидерът на Лейбъристката партия Киър Стармър е водил тайни разговори с френския президент Еманюел Макрон за Брекзит. По-рано Стармър бе казал, че ще се стреми да подобри сделката за Брекзит, ако стане следващ премиер след изборите догодина, макар и да отбеляза, че няма аргументи за повторно присъединяване към ЕС и неговия общ пазар и митнически съюз.

Protest against Brexit today in London! #RejoinEU #Rejoin @UKLabour take note… pic.twitter.com/EWXA9s6jTi