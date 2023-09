Силна експлозия е станала в склад за бензин, недалеч от пътя Степанакерт-Аскеран, съобщи Арменпрес, като се позова на службата за извънредни ситуации в Нагорни Карабах. Има жертви и ранени.

‼️Horrific footage from the gas tank explosion that occurred in Stepanakert, #Artsakh / #Karabakh moments ago. Dozens of people have been injured, some are in critical condition.💔 The people are fleeing to #Armenia from #Azerbaijan ’s occupation of Artsakh. pic.twitter.com/oQjb0eYLjf

Хората, получили изгаряния, са откарани в медицински заведения. В момента на място работят спасителни екипи, допълни информационната агенция, уточнявайки, че подробности ще бъдат оповестени по-късно.

Междувременно ТАСС съобщи, като се позова на арменския канала 24ТВ, че в резултат на взрива са пострадали няколко стотин души и има много жертви, макар засега точният им брой да не е известен.

🇦🇲❌️🇷🇺🇦🇿 The Kremlin gang is trying to stop the flow of refugees to Armenia. The video shows the moment of the explosion in Stepanakert. A gasoline tank (about 100 tons) was blown up; there were a lot of people nearby pic.twitter.com/57duozVX8B