Актьорът Майкъл Гамбън е починал на 82-годишна възраст, съобщават близките му, цитирани от Sky News. Той е най-известен с ролята си на директора на Хогуортс Дъмбълдор в повечето филми за Хари Потър.

