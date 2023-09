Учени твърдят, че са открили най-старите обувки в Европа - сандали, изтъкани от трева, за които се смята, че са на около 6000 години, съобщи Би Би Си.

Те са открити сред купчина древни предмети в пещера на прилепи в Испания, разграбена от миньори през XIX в., но са анализирани в ново проучване.

Ниската влажност и хладният въздух в пещерата са ги запазили в необичайно добро състояние.

Изследователите са анализирали също така кошници и набор от инструменти.

Предметите "са най-старият и най-добре запазен набор от материали от растителни влакна в Южна Европа, известен досега", казва съавторът на изследването Мария Хереро Отал.

"Документираното технологично разнообразие и обработката на суровините подчертава уменията на праисторическата общност", добави тя.

Използваните нови техники за датиране показват, че колекцията от 76 предмета, открити в пещерата, е с около 2000 години по-стара, отколкото се смяташе досега.

Някои от предметите в комплекта датират отпреди 9000 години.

Според изследователите в структурата на анализираните сандали са използвани различни видове трева, но те са включвали и други материали като кожа и вар.

