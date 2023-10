Няколко души са били простреляни в близост до университетски кампус в американския град Балтимор късно снощи, съобщиха официални лица, цитирани от АФП.

Полицейското управление на Балтимор (BPD) съобщи в платформата X, че реагира на "ситуация с активен стрелец" в близост до кампуса на Морганския държавен университет.

😅🇺🇸 - #FoxNews gets trolled live on air by a caller claiming to be on the scene after a shooting incident that left five people injured at #Morgan State University. #Baltimore | #Maryland pic.twitter.com/UkfmmlibEV — 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) October 4, 2023

"Моля, продължете да се укривате на място и избягвайте района", призоваха властите.

Университетът призова студентите и членовете на техните семейства да избягват засегнатия район и да се укрият.

Conflicting reports but WJZ Baltimore reports there were 3 shooters in the Morgan State University shooting and that Baltimore PD don't have any in custody nor an ID on possible shooter(s). pic.twitter.com/dGZiV5QBqf — Moshe Schwartz (@YWNReporter) October 4, 2023

В Морган Стейт се обучават около 9000 студенти, повечето от тях са чернокожи.