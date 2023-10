Близо 14 тона наркотици бяха конфискувани вчера в Еквадор, съобщиха властите, цитирани от Франс прес.

Дрогата е била предназначена за САЩ, Европа и Централна Америка.

Ecuadorian police seize a record amount of nearly 14 tons of drugs in over 40 raids in multiple locations where criminal violence and drug trafficking are gaining controlhttps://t.co/yZpPngTyww