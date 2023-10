Министрите на външните работи на ЕС ще разговарят за ситуацията в Израел и Газа, след като бойците на терористичната организация „Хамас” предприеха изненадващо нападение, каза ръководителят на външната политика на блока Жозеп Борел.

„Свиквам утре спешна среща на външните министри на ЕС, за да разгледаме ситуацията в Израел и региона“, написа Борел в публикация в социалните мрежи

I am convening tomorrow an emergency meeting of EU Foreign Ministers to address the situation in #Israel and in the region.