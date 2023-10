Руските ракетни удари убиха най-малко шестима пощенски служители и раниха 17 други в събота, когато удариха пощенски склад в североизточен район на Харков, казаха официални лица. Президентът Володимир Зеленски сподели видео на силно повреден склад, заобиколен от развалини и контейнер с логото на украинския пощенски оператор „Нова поща“.

Шестимата убити при атаката са работници в депото на „Нова поща“, разположено в село Коротич в покрайнините на град Харков, каза областният управител Олег Синегубов. "Постадалите, на възраст между 19 и 42 години, са получили охлузни рани и наранявания от взрив", каза той.

От ранените, лекувани в болница, седем са в тежко състояние, каза Синегубов и добави, че "лекарите се борят за живота им". По-късно районната прокуратура актуализира броя на ранените на 17.

Kharkiv region. A Russian missile struck a post terminal. Ordinary civilian object. Unfortunately, there are killed. My condolences to all of their close ones!



As of now, it is known that at least 13 people were injured. First responders and all services are working on the spot.… pic.twitter.com/gN94DOIJtL