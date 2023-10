Повече от 30 сантиметра сняг затрупа части от американския щат Северна Дакота от вчера насам, когато първият за сезона студен зимен фронт в региона премина през Скалистите планини към северните равнини, забави движението на автомобилите, предизвика пътни инциденти и разочарова някои фермери, които все още имат неприбрана реколта.

СЛЕД МОЩНА ГРАДУШКА: Снегорини излязоха по улиците на германски град (ВИДЕО)

Според Националната метеорологична служба бурята е изсипала до 30 сантиметра сняг южно от град Дикинсън. 28 сантиметра сняг са паднали в северозападния ъгъл на щата, а в други райони снежната покривка е 20 сантиметра, каза Мат Джонсън, метеоролог от Националната метеорологична служба в щатската столица град Бисмарк.

„Е, определено това е зима“, каза Каролин Джапи, отговорник по справяне с извънредни ситуации в щатския окръг Макензи. "Почти не виждаш нещо друго освен белота. Това просто е плашещо", каза служителката.

3-4" of snow is already on the ground here in Dickinson, North Dakota. Snow is forecasted to continue all day into tonight. #ndwx pic.twitter.com/iNuvvVj2Zb

Очаква се втората вълна на бурята да засегне централната и югозападната част на Северна Дакота, като най-обилният сняг беше прогнозиран в края на вчерашния ден.

Училищата в западната и централната част на Северна Дакота затвориха, отмениха занятия, отвориха късно или работеха дистанционно, съобщи местен телевизионен канал в Бисмарк.

❄️Who wants to throw some snowballs!? Head to North Dakota as snow has made it out of the mountains and to places like Lakota. This view courtesy of @EarthCam pic.twitter.com/cEH0GiZUbZ