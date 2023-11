Бледорозовата блуза, която принцеса Даяна носи на годежния си портрет през 1981 г., е обявена за продажба на цена от 100 000 долара на търг следващия месец. Тя позира с нея за портрет, направен от лорд Сноудън, който няколко списания и вестници, включително "Vogue", използват при обявяването на годежа ѝ с принц Чарлз.

Блузата, допълнена със сатенена панделка, завързана под яката, е дело на дизайнерите Елизабет и Дейвид Емануел, които са известни и със сватбената ѝ рокля.

Материята на блузата е взета от рокля, която е била изцапана със спирала от клиентка, докато я пробва, пише Елизабет Емануел в книгата си "Рокля за Даяна". "Когато Даяна видя нашата блуза на стелажа, тя се влюби в нея", спомня си Емануел.

След годежа дизайнерът запазва роклята до 2010 г. От 2017 г. до 2019 г. тя е била изложена в двореца "Кенсингтън" като част от изложба на дрехите на принцесата.

