Космическият апарат "Вояджър 1" на НАСА е получил компютърна неизправност, която е довела до срив в комуникацията между 46-годишната сонда и екипа на Земята, предаде CNN. В момента инженерите се опитват да разрешат проблема.

"Вояджър 1" е най-отдалеченият космически апарат от Земята на около 15 милиарда мили (24 милиарда километра), докато неговият близнак "Вояджър 2" е изминал повече от 12 милиарда мили (20 милиарда километра) от нашата планета. Той анализира неизследвана космическа територия във външните части на Слънчевата система.

