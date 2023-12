Два влака на метрото се сблъскаха в Пекин на фона на обилния снеговалеж. В болница са 515 души, включително 102 със счупени кости, съобщиха властите.

Инцидентът е станал в западната част на китайската столица на надземна част от линията Чанпин от обширната метросистема.

Хлъзгавите релси са предизвикали автоматично спиране на първия влак. Следващият отзад влак, движещ се по нанадолнище, е поднесъл и не е успял да спре навреме. Службите за бърза медицинска помощ, полицията и транспортните власти са реагирали и всички пътници са били евакуирани. Двадесет и петима пътници са под наблюдение, а 67 са били в болница тази сутрин.

More videos and pictures about the accident of the Beijing subway. pic.twitter.com/eoYJAJz6mm

Необичайно силният сняг, който започна да вали в сряда, предизвика спиране на влакове и затваряне на училища, припомня АП. Остават в сила предупрежденията за заледени пътища, екстремен студ и нови снеговалежи. Очакваше се температурите през нощта да паднат до минус 11 градуса. Няма обаче данни за смъртни случаи в резултат на зимните бури, които засегнаха обширна част от Северен Китай.

A train accident occurred on the Beijing Changping subway line tonight, resulting in multiple injuries. One of the carriages apparently broke apart in the middle. As of 20:30 local time, rescue efforts reportedly have arrived and no casualties have been reported. #Beijing pic.twitter.com/8VJaxiGjou