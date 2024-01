Изчезването на Амелия Еърхарт продължава да бъде загадка, като теориите варират от отвличане от извънземни до аварийно кацане на отдалечен остров. Сега изследователската компания Deep Sea Vision твърди, че е открила останките на нейния самолет Lockheed 10-E Electra на дъното на океана, съобщи IGN.

През уикенда компанията, финансирана от бившия служител на разузнаването на военновъздушните сили Тони Ромео, публикува в социалните мрежи сонарни снимки на това, което твърди, че е самолетът на Еърхарт.

„На 2 юли 1937 г. Амелия Еърхарт и навигаторът Фред Нунан излитат от Папуа Нова Гвинея, наближавайки края на рекордното си околосветско пътешествие, след което не са били видени никога повече. До днес. Deep Sea Vision откри нещо, което изглежда е самолетът на Еърхарт Lockheed 10-E Electra”, гласи публикацията.

Първоначално Еърхарт изчезва през 1937 г., заедно с навигатора Фред Нун, в разгара на опита си да стане първата жена пилот, обиколила земното кълбо. Известна за времето си, Еърхарт поставя множество рекорди и е първата жена, извършила самостоятелен трансатлантически полет без прекъсване. Нейната мисия и мистериозното ѝ изчезване се превръщат в част от американския фолклор, като се споменават в различни научнофантастични произведения - от „Стар Трек” до „Старфийлд”.

