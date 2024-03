Руска ракета падна на 200 м от украинския президент Володимир Зеленски и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Двамата са на посещение в Одеса.

В резултат на нападението са загинали най-малко петима души и няколко са били ранени. Сред тях няма членове на украинското или гръцкото ръководство, но двамата лидери са усетили ударната вълна от експлозията.

‼️🇺🇦💥 BREAKING Powerful explosion in Odessa, where the Prime Minister of #Greece was supposed to meet with #Zelensky.



🚨 Air raid alarm and an explosion in Odessa.



Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis was supposed to visit the city today to meet with President Zelensky. pic.twitter.com/sp5k9kEZkc