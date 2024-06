Texas hit by record-breaking spiked hailstones the size of a PINEAPPLE https://t.co/XB0pfau7lI pic.twitter.com/qBiV6RoSM6 — Daily Mail Online (@MailOnline) June 5, 2024

Досегашният рекорд за щата Тексас е леден къс с дължина 16,25 см. Той е паднал в Хондо през 2021 г.

HOW CRAZY IS THIS?! Monster hail at 7.25" in diameter and the size of a pineapple fell from a storm at over 100 mph this past weekend in the Texas Panhandle. If verified, it would be a new state record! Credit: Val Castor, IG @stormtracker_val

-Matt Devitt WINK Weather pic.twitter.com/1j2beaLK9m — Carolyn Rockey (@CarolynWRockey) June 5, 2024

Най-голямото парче градушка, регистрирано в САЩ, според Националните центрове за информация за околната среда, е с диаметър 27,94 см и тегло 907 гр.

Admittedly, a mea culpa. The Vigo Park, TX giant #hail Sunday may have set a new Texas state record, pending further investigation.



It would be the second time in three years the Lone Star state set a new hail record. https://t.co/k8mqcQqHHY



(📷 & kudos to @valcastor) pic.twitter.com/WtaelmXBhb — Jonathan Erdman (@wxjerdman) June 5, 2024

То е намерено близо до Вивиън, Южна Дакота, през юли 2010 г.

I see your two bit, pint-size hail and raise you the hail that just fell in Texas. pic.twitter.com/chNkxMWDM0 — Dr Bruce Herbert (@drbruceherbert) June 4, 2024