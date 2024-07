Мъж е хванат при опит да внесе контрабандно над 100 живи змии в континентален Китай, натъпкани в панталоните му, съобщават митническите власти.

Неназованият пътник е бил спрян от митнически служители, докато се опитвал да излезе от полуавтономния Хонконг и да влезе в граничния град Шънджън.

