Златният бикини костюм, носен от Кари Фишър на снимачната площадка на "Междузвездни войни: Завръщането на джедаите", беше продаден на търг за 175 000 долара, съобщи Си Ен Ен.

