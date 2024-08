Руски хеликоптер с трима души екипаж и 19 пътници на борда е изчезнал в крайния източен руски полуостров Камчатка, съобщи „Ройтерс”, позовавайки се на руската новинарска агенция „Интерфакс”.

Russian media report that a Mi-8T helicopter with 22 Russians on board has disappeared in Kamchatka.

The crew has stopped answering the comms.



