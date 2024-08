В болница в Истанбул е открита стрелба, при която са ранени петима души, съобщи турската обществена телевизия TRT. Мъж е открил огън в спешното отделение.

При нападението са били ранени полицай, член на жандармерията, служител на охранителна фирма и двама цивилни.

VIDEO: An attack on a hospital in Istanbul’s Bahçelievler district injured five https://t.co/KcpPSOqJXS pic.twitter.com/0VmXWOsYPl