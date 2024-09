Кейт Мидълтън се появи за първи път пред публика, след като обяви, че е приключила химиотерапията си.

42-годишната принцеса на Уелс беше забелязана да присъства на служба заедно със съпруга си принц Уилям и други членове на кралското семейство в църквата „Крати Кърк“ близо до замъка Балморал в Шотландия в неделя, 22 септември.

Kate Middleton pictured for first time since giving her cancer battle updatehttps://t.co/0r0i3qYpKn pic.twitter.com/eyFUI1jxXJ