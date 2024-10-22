Мъж беше намерен мъртъв във Велико Търново. Около 4 ч. през нощта тялото му билo забелязано от преминаващи граждани около контейнери в областния град. На мястото е извършен оглед. Образувано е досъдебно производство.

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„Служители на полицейското управление разследват причините за смъртта на 60-годишния мъж от ловешкото село Владиня“, съобщиха от пресцентъра на полицията в града.

Редактор: Камена Георгиева