Китай разкри прототип на следващото си поколение високоскоростен влак, превозно средство, което според нея е на път да бъде най-бързото в света. Моделът CR450, който беше представен в Пекин на 29 декември, достигна тестови скорости до 450 километра в час и оперативна скорост от 400 километра в час, според Министерството на транспорта на Китай.

Веднъж пуснат в търговска експлоатация, той ще бъде най-бързият високоскоростен влак в света, надминавайки сегашния китайски модел CR400, който дебютира през 2017 г. и развива до 350 километра в час.

Най-новият модел беше представен от своите разработчици - CRRC Changchun Railway Vehicles и CRRC Sifang, акцентирайки на отличните постижения в оперативната скорост, енергийната ефективност, контрола на шума и ефективността на спиране.

The CR450 high-speed train prototype, with a test speed of up to 450 kilometers per hour and an operational speed of 400 km/h, was officially unveiled in Beijing on Sunday. pic.twitter.com/pcInWMHiR7