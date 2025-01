Извънредно положение беше обявено през първия ден на новата 2025 година в района на Манчестър заради наводненията в резултат на проливните дъждове в Обединеното кралство.

Повече от 100 предупреждения за наводнения бяха издадени в Обединеното кралство. Полицията в Манчестър и предградията съобщи, че хора са останали блокирани в домовете си без течаща вода и електричество, докато други са били спасени от колите им буквално погълнати от наводнения.

Emergency services in Greater Manchester have declared a major incident and told people to travel 'only if necessary' as they deal with the fall-out of widespread 'severe' flooding.pic.twitter.com/MuFrpm6yTW