Земетресение с магнитуд 7,1 удари град Шигаце в китайския автономен район Тибет във вторник. Засега има данни за най-малко 126 загинали и над 190 пострадали, предаде Си Ен Ен.

Трусът е бил с дълбочина 10 км, а епицентърът му - на 90 км североизточно от непалския град, който се намира близо до най-високия връх на планетата - Еверест в Хималаите.

A powerful earthquake in China's remote Tibet region killed at least 32 people and collapsed "many buildings" on Tuesday, state media reported, with tremors also felt in neighbouring Nepal's capital Kathmandu and parts of India. https://t.co/xDJmJxe2M4 — eNCA (@eNCA) January 7, 2025

Земетресението е нанесло щети и в съседните държави Непал, Бутан и Индия.

#earthquake

Magnitude 7.1 #Earthquake Rocks Tibet-Nepal Border, Tremors Felt In New Delhi



Nine have died in Tibet's Shigatse city, according to Chinese media, after buildings crumbled. Aftershocks and tremors were felt in parts of India, Bhutan, China, Nepal and Bangladesh. pic.twitter.com/HJkihLi7mE — nisha raghav (@raghav_nisha) January 7, 2025

Регистрирани са били и повече от 40 вторични труса. По данни на китайските власти, има много разрушени сгради и срутени къщи, в момент, в който се очаква температурите да паднат до минус 18 градуса по целзий.

Прекъснати са токът и водоподаването в региона. Засегнатият регион Шигаце, в който живеят 800 000 души, е традиционното седалище на Панчен Лама - ключова фигура на тибетския будизъм, чиято духовна власт отстъпва само на Далай Лама.

На въпрос на NOVA от Министерството на външните работи заявиха, че до момента няма информация за пострадали българи или такива, които са били в района на труса.

WATCH: At least 32 people have been killed after a powerful earthquake struck a remote region of Tibet on Tuesday morning, according to Chinese state media, with tremors felt in neighboring Nepal and parts of northern India. pic.twitter.com/mU4dQ2Pymf — World Times (@WorldTimesWT) January 7, 2025

Снимка: БГНЕС

Редактор: Габриела Винарова