Поради обилните снеговалежи в цяла Турция, тази сутрин бяха преустановени училищните занятия в няколко градове.

Snowstorm in Istanbul, Turkey

Snow is predicted to persist until Monday of 24th February.

Turkish Airlines expects to cancel approximately 200 flights on Feb. 21, depending on real-time weather conditions.

It is expected to have more than 30cm of snow, school might be canceled… pic.twitter.com/NXKdSirpoR