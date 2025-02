Земетресение с магнитуд 4 по скалата на Рихтер беше усетено в широкия район на град Сисак в централната част на Хърватия, съобщи вестник "Вечерни лист".

Трусът е станал малко преди 13 ч. местно време (14 ч. българско време), а епицентърът му е бил в Таборище, на 3 километра южно от град Петриня.

Земетресението е усетено както около Петриня и Сисак, така и в Загреб и Босна и Херцеговина.

#Earthquake (#potres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.5 || 9 km NW of #Sisak (#Croatia) || 4 min ago (local time 12:52:51). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/YFhu4RIFB2