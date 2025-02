Носителят на "Оскар" Франсис Форд Копола отдаде почит на легендарния актьор Джийн Хекман, който беше намерен мъртъв заедно със съпругата си в дома им в Санта Фе. Той сподели в Instagram кадър от съвместната им работа и написа:" Джийн Хекман - велик актьор, вдъхновяващ и великолепен в работата". Големият режисьор написа, че скърби за загубата и сподели, че празнува огромния принос на актьора в професията.

Холивудската легенда Джийн Хекман и съпругата му са открити мъртви в дома им

Двамата са работили заедно във филма "Разговорът" през 70-те години на 20 век.

95-годишният Хекман, съпругата му и тяхното куче бяха открити мъртви в къщата им в Санта Фе. Актьорът се оттегли в щата Ню Мексико през 2004 г., когато се пенсионира и спря да снима.

Awful news about Gene Hackman (95), his classical pianist wife Betsy Arakawa (63) and their dog all being found dead at their home in Santa Fe, New Mexico. Gene was the consummate movie star. A magnetic actor who elevated every role he played, and every film he appeared in. A… pic.twitter.com/9RA9RCF1zd