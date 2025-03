Седем души са леко ранени при експлозия на котел в завод за производство на автомобилни гуми в централния германски град Хановер.

🚨🇩🇪MASS CASUALTY EXPLOSION AT CONTINENTAL TIRE PLANT IN HANOVER, GERMANY Reports indicate a boiler explosion shattered windows and caused severe damage, though full casualty numbers remain unclear. Continental, a major automotive supplier, is now facing one of its worst… pic.twitter.com/6IM81wysK0

Не е ясна причината за инцидента. Местни жители разказват, че са чули силен взрив. Говорител на фирмата собственик съобщи, че на последния етаж на завода е избухнал пожар, който е бил загасен.

DEVELOPING: Firefighters in the German city of Hannover responded to an explosion at a building operated by tire and auto parts maker Continental. Several people were treated by paramedics for light injuries, authorities said. https://t.co/XodezkuEIx